Halloween à la planque arras Arras

36 rue Saint Aubert Arras Pas-de-Calais

Halloween à la Planque

Le soir du 31 octobre 2025, les Planqué·es se réunissent pour tenter de résoudre un mystère. Les rumeurs racontent qu’au sein de La Planque, se cachent des intrus qui cherchent à leur nuire… Une seule solution les trouver, avant qu’il ne soit trop tard !

Le vendredi 31 octobre de 20h à 22h.

Librement inspiré du jeu du Loup-Garou de Thiercelieux.

Non adapté au jeune public.

Billetterie sur helloasso

36 rue Saint Aubert Arras 62000 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 7 49 00 67 52 bonjour@laplanque-arras.fr

English :

Friday, October 31, 2025

Halloween at La Planque

On the evening of October 31, 2025, the Planqué-es gather to try and solve a mystery. Rumors have it that there are intruders hiding in La Planque, out to do them harm… There’s only one solution: find them, before it’s too late!

Friday, October 31, 8-10pm.

Freely inspired by the Werewolf of Thiercelieux.

Not suitable for young audiences.

Tickets on helloasso

German :

Freitag, den 31. Oktober 2025

Halloween in La Planque

Am Abend des 31. Oktober 2025 versammeln sich die Planqué-es, um ein Geheimnis zu lüften. Gerüchte besagen, dass sich in La Planque Eindringlinge verstecken, die ihnen schaden wollen… Es gibt nur eine Lösung: Sie müssen sie finden, bevor es zu spät ist!

Am Freitag, den 31. Oktober von 20:00 bis 22:00 Uhr.

Frei nach dem Spiel Werwolf von Thiercelieux .

Nicht für ein junges Publikum geeignet.

Eintrittskarten auf helloasso

Italiano :

Venerdì 31 ottobre 2025

Halloween a La Planque

La sera del 31 ottobre 2025, le Planqué-es si riuniscono per cercare di risolvere un mistero. Si dice che a La Planque si siano nascosti degli intrusi che vogliono far loro del male… C’è solo una soluzione: trovarli, prima che sia troppo tardi!

Venerdì 31 ottobre, ore 20.00-22.00.

Liberamente ispirato al Lupo mannaro di Thiercelieux.

Non adatto a un pubblico giovane.

Biglietti presso helloasso

Espanol :

Viernes 31 de octubre de 2025

Halloween en La Planque

La noche del 31 de octubre de 2025, los Planqué se reúnen para intentar resolver un misterio. Se rumorea que en La Planque se esconden unos intrusos que quieren hacerles daño… Sólo hay una solución: ¡encontrarlos antes de que sea demasiado tarde!

Viernes 31 de octubre, de 20:00 a 22:00 h.

Libremente inspirado en el Hombre Lobo de Thiercelieux.

No apto para menores.

Entradas en helloasso

