Halloween à la Récré Les 3 Curés Milizac-Guipronvel

Les 3 Curés La Récré des 3 curés Milizac-Guipronvel Finistère

Début : 2025-10-18

fin : 2025-11-02

2025-10-18

Du 18 octobre au 2 novembre, venez vivre l’ambiance d’Halloween !

2 spectacles pour les enfants en après-midi (jusqu’au 31 octobre, pas de spectacles les 1er et 2 novembre).

Une maison hantée… âmes sensibles s’abstenir… Horreur Breizh s’installe une nouvelle fois à la Récré pour vous offrir encore plus de frissons…

3 nocturnes attractions ouvertes jusqu’à 21 h (les 18, 25 et 31 octobre).

3 soirées dîner / spectacle sur réservation, places limitées (les 18, 25 et 31 octobre) laissez-vous emporter par un show entre magie et illusion dans un univers très cabinet de curiosité (adapté à toute la famille).

3 feux d’artifice son et lumière (les 18, 25 et 31 octobre).

Vacances de la Toussaint du 18 octobre au 2 novembre. Sur cette période le parc est ouvert 7/7. .

Les 3 Curés La Récré des 3 curés Milizac-Guipronvel 29290 Finistère Bretagne +33 2 98 07 95 59

