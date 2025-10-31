Halloween à la réserve zoologique de Calviac Calviac-en-Périgord
Halloween à la réserve zoologique de Calviac Calviac-en-Périgord vendredi 31 octobre 2025.
Halloween à la réserve zoologique de Calviac
Sous le Roc Calviac-en-Périgord Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-31
à é ’ ’ !
Venez profiter des couleurs dorées et de l’ qui envahit la Réserve ! En famille ou entre amis, plongez dans un univers où è ’ .
♀️ Au programme
• Des décorations à la fois belles… et un peu effrayantes
• Des rencontres mystérieuses avec nos animaux les plus énigmatiques
• Et le , une é é avec
un grand jeu de piste pour résoudre le mystère de “ La Réserve des ombres”
le concours mythique de la pesée de citrouille
et la traditionnelle distribution de bonbons ! .
Sous le Roc Calviac-en-Périgord 24370 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 28 84 08
English : Halloween à la réserve zoologique de Calviac
German : Halloween à la réserve zoologique de Calviac
Italiano :
Espanol : Halloween à la réserve zoologique de Calviac
L’événement Halloween à la réserve zoologique de Calviac Calviac-en-Périgord a été mis à jour le 2025-10-16 par OT du pays de Fénelon