Halloween à la Rhumerie La Rhumerie Marmande

Halloween à la Rhumerie La Rhumerie Marmande vendredi 31 octobre 2025.

Halloween à la Rhumerie

La Rhumerie 30 Rue de la Cale Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-31

Halloween à la Rhumerie

Oseriez-vous franchir les portes de La Rhumerie le soir d’Halloween ?

Les esprits sont déjà à l’œuvre, les chaudrons frémissent et les cocktails maudits n’attendent que vous…

Au programme

– Déguisements terrifiants (1 bouteille offerte pour le meilleur déguisement)

– Rhum et potions spéciales Halloween toute la nuit

– Ambiance démoniaque, musique envoûtante et surprises lugubres .

La Rhumerie 30 Rue de la Cale Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 64 21 27

English : Halloween à la Rhumerie

Halloween at La Rhumerie

German : Halloween à la Rhumerie

Halloween in der Rhumerie

Italiano :

Halloween alla Rhumerie

Espanol : Halloween à la Rhumerie

Halloween en la Rhumerie

L’événement Halloween à la Rhumerie Marmande a été mis à jour le 2025-10-17 par OT Val de Garonne