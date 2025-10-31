Halloween à la Rhumerie La Rhumerie Marmande
Halloween à la Rhumerie La Rhumerie Marmande vendredi 31 octobre 2025.
La Rhumerie 30 Rue de la Cale Marmande Lot-et-Garonne
Oseriez-vous franchir les portes de La Rhumerie le soir d’Halloween ?
Les esprits sont déjà à l’œuvre, les chaudrons frémissent et les cocktails maudits n’attendent que vous…
Au programme
– Déguisements terrifiants (1 bouteille offerte pour le meilleur déguisement)
– Rhum et potions spéciales Halloween toute la nuit
– Ambiance démoniaque, musique envoûtante et surprises lugubres .
La Rhumerie 30 Rue de la Cale Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 64 21 27
