Halloween à La Rotonde Bar La Rotonde Josselin

Bar La Rotonde 1 Rue Saint-Nicolas Josselin Morbihan

Début : 2025-10-31 14:00:00

fin : 2025-10-31 22:30:00

2025-10-31

La Rotonde fait sa soirée Halloween ! Préparez vos plus effrayants costumes, la soirée sera festive avec le groupe post grunge Kemp, une maquilleuse et le foodtruck Truck de Ouff. De 14h à 22h30. .

Bar La Rotonde 1 Rue Saint-Nicolas Josselin 56120 Morbihan Bretagne +33 2 79 40 05 43

