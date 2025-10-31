Halloween à La Rotonde Bar La Rotonde Josselin
Halloween à La Rotonde Bar La Rotonde Josselin vendredi 31 octobre 2025.
Halloween à La Rotonde
Bar La Rotonde 1 Rue Saint-Nicolas Josselin Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31 14:00:00
fin : 2025-10-31 22:30:00
Date(s) :
2025-10-31
La Rotonde fait sa soirée Halloween ! Préparez vos plus effrayants costumes, la soirée sera festive avec le groupe post grunge Kemp, une maquilleuse et le foodtruck Truck de Ouff. De 14h à 22h30. .
Bar La Rotonde 1 Rue Saint-Nicolas Josselin 56120 Morbihan Bretagne +33 2 79 40 05 43
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Halloween à La Rotonde Josselin a été mis à jour le 2025-10-01 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande