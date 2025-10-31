Halloween à la tour Bézu-Saint-Éloi

Une soirée frissonnante attend vos enfants à la Tour de la Reine Blanche. Laissez vos carrosses sur le parking du restaurant l’Air du Temps pour ensuite essayer d’accéder, sein et sauf, à la Tour en suivant les indications macabres et lumineuses perdues dans les brumes mystérieuses qui entourent les anciennes ruines.

Les enfants (accompagnés de leurs parents) pourront participer à des énigmes et des défis mystérieux pour tenter de libérer l’esprit de la Reine Blanche. Et bien sûr, quelques bonbons et surprises attendront tous les courageux. .

2 Chemin de la Ferme Bézu-Saint-Éloi 27660 Eure Normandie +33 7 85 92 05 22 lameutedegarmr@gmail.com

