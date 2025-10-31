HALLOWEEN À LA TOUR DES VILLAINS Le Montsaugeonnais

Tout public

Ramène tes Villains gamins à la Tour le 31 octobre… On s’occupe de tout (ou presque)

Programme des hostilités:

– À partir de 15h à 17h Chasse aux bonbons parents-enfants dans Montsaugeon Maquillage Ateliers des bricolos Atelier citrouille…

– de 18h à 19h Boom des bambins

Tu as un ado qui traîne la patte à l’idée de venir? T’inquiètes on a pensé à lui aussi! Des parties animées de Loup Garous seront proposées à l’abris des regards indiscrets.

Tu peux laisser ton flouz à la banque ce soir là car les animations seront GRATUITES sauf… si tu veux inscrire ton enfant à l’atelier citrouille: là il faudra compter 5 € par enfant et RESERVER BIEN EN AVANCE! Bon et tu preux prendre ton porte-monnaie aussi si tu veux: laisser une petite pièce de remerciements à notre intervenante maquillage, boire des coups et casser une graine sur place.

– À partir de 20h c’est au tour des adultes d’entrer en scène!

Le Villain défile! Si Marie-Louise, toi aussi tu te déguises. Face à un jury redoutable sélectionné par nos Villains soins, toi et ta villaine tronche fouleront le tapis rouge (bon ok peut-être qu’on n’aura pas trouvé de tapis mais bon tu comprends l’idée) pour espérer rafler le titre tant convoité du plus Villains des Villains!

Qu’on se mette d’accord tout de suite, parce qu’on te voit venir toi! Non mettre juste un chapeau conique noir sur la tête ne suffira pas pour l’emporter! Si tu es une sorcière, tu dois l’être jusque dans ta chair! Tu seras évalué.e sur l’originalité de ton déguisement (pas sûr que tu vas gagner en sorcière mais bon, c’est toi qui voit après tout), ton make up, mais aussi ta façon d’incarner ton personnage ta manière de parler, de te mouvoir… Et puis, comme dans tous les concours de mocheté: tu devras répondre à une question de culture générale pour prouver que l’on peut être villain.e et cultivé. Compris? Allé courage Marie-Louise, tu vas dead ça!

Halloween à la Tour signifie aussi…. LE RETOUR DES COCKTAILS!!! .

La Tour des Villains Le Montsaugeonnais 52190 Haute-Marne Grand Est

