Halloween à la Villa Saint-Antoine ! Clisson
Halloween à la Villa Saint-Antoine ! Clisson vendredi 31 octobre 2025.
Halloween à la Villa Saint-Antoine !
8 Rue Saint-Antoine Clisson Loire-Atlantique
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31 15:00:00
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-31
Venez fêter Halloween à la Villa Saint-Antoine !
Cette année, la Villa Saint-Antoine invite les petits monstres à un après-midi d’Halloween créatif et terriblement amusant ! |
Enfants de 4 à 10 ans.|
18 € par enfant.|
Au programme:|
Citrouilles ensorcelées les enfants creusent, décorent et repartent avec leur propre citrouille personnalisée.|
Maquillage terrifiant nos spa praticiennes transforment les petits monstres en créatures d’Halloween.|
Goûter monstrueux bonbons, gâteaux et jus pour reprendre des forces après toutes ces frayeurs !|
Chaque enfant repartira avec sa citrouille décorée et son maquillage pour prolonger la magie à la maison.|
Réservation obligatoire/ 0240854646/ places limitées|
Les enfants participent à l’atelier sous la responsabilité de leurs parents.| .
8 Rue Saint-Antoine Clisson 44190 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 85 46 46
English :
Come celebrate Halloween at Villa Saint-Antoine! ?
German :
Feiern Sie Halloween in der Villa Saint-Antoine! ?
Italiano :
Venite a festeggiare Halloween a Villa Saint-Antoine!
Espanol :
¡Ven a celebrar Halloween en Villa Saint-Antoine!
L’événement Halloween à la Villa Saint-Antoine ! Clisson a été mis à jour le 2025-10-21 par Destination Vignoble Nantais