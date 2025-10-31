Halloween à la Villa Saint-Antoine ! Clisson

Halloween à la Villa Saint-Antoine ! Clisson vendredi 31 octobre 2025.

Halloween à la Villa Saint-Antoine !

8 Rue Saint-Antoine Clisson Loire-Atlantique

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Début : 2025-10-31 15:00:00

fin : 2025-10-31

2025-10-31

Venez fêter Halloween à la Villa Saint-Antoine !

Cette année, la Villa Saint-Antoine invite les petits monstres à un après-midi d’Halloween créatif et terriblement amusant ! |

Enfants de 4 à 10 ans.|

18 € par enfant.|

Au programme:|

Citrouilles ensorcelées les enfants creusent, décorent et repartent avec leur propre citrouille personnalisée.|

Maquillage terrifiant nos spa praticiennes transforment les petits monstres en créatures d’Halloween.|

Goûter monstrueux bonbons, gâteaux et jus pour reprendre des forces après toutes ces frayeurs !|

Chaque enfant repartira avec sa citrouille décorée et son maquillage pour prolonger la magie à la maison.|

Réservation obligatoire/ 0240854646/ places limitées|

Les enfants participent à l’atelier sous la responsabilité de leurs parents.| .

English :

Come celebrate Halloween at Villa Saint-Antoine! ?

German :

Feiern Sie Halloween in der Villa Saint-Antoine! ?

Italiano :

Venite a festeggiare Halloween a Villa Saint-Antoine!

Espanol :

¡Ven a celebrar Halloween en Villa Saint-Antoine!

