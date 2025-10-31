Halloween à La Voute Les Voivres

Halloween à La Voute Les Voivres vendredi 31 octobre 2025.

Halloween à La Voute

7 rue du Val de Voge Les Voivres Vosges

Gratuit

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-10-31 15:00:00

fin : 2025-10-31 20:00:00

Date(s) :

2025-10-31

Comme chaque année, l’association d’artistes et d’artisans de la Voute organise un événement autour d’Halloween et de l’automne de 15h à 16!

15h Atelier aquarelle cucurbitacées en folie par Claire Munier sur inscription

16h30: Projection du court métrage (dessin animé) La Bête des Vosges crée par Diana Kennedy

Atelier Henné d’automne(tatouages ephemeres) tout au long de l’après-midi par Alice au Pays des Merveilles

Tirage de carte, rituel du chaudron, allumage des braseros ,débit de bonbons pour les personnes déguisées

Vente de courges par la ferme saint Joseph

Buvette et petite restauration sur placeTout public

0 .

7 rue du Val de Voge Les Voivres 88240 Vosges Grand Est +33 7 81 22 67 12

English :

Like every year, the La Voute association of artists and craftspeople organizes a Halloween and autumn event from 3 to 4 pm!

3pm: Cucurbitacées en folie watercolor workshop by Claire Munier (registration required)

4:30pm: Screening of the short film (cartoon) La Bête des Vosges created by Diana Kennedy

Autumn Henna workshop (ephemeral tattoos) all afternoon by Alice au Pays des Merveilles

Card drawing, cauldron ritual, brazier lighting, candy flow for those in costume

Gourd sales by Ferme Saint Joseph

Refreshments and snacks on site

German :

Wie jedes Jahr organisiert die Künstler- und Handwerkervereinigung La Voute von 15 bis 16 Uhr eine Veranstaltung rund um Halloween und den Herbst!

15 Uhr: Aquarell-Workshop Cucurbitacées en folie von Claire Munier (Anmeldung erforderlich)

16:30 Uhr: Vorführung des Kurzfilms (Zeichentrickfilm) La Bête des Vosges von Diana Kennedy

Herbstlicher Henna-Workshop (ephemere Tattoos) den ganzen Nachmittag über von Alice im Wunderland

Kartenlegen, Kesselritual, Anzünden der Feuerkörbe, Süßigkeitenausgabe für verkleidete Personen

Verkauf von Kürbissen durch den Bauernhof Saint Joseph

Getränke und kleine Snacks vor Ort

Italiano :

Come ogni anno, l’associazione di artisti e artigiani Voute organizza un evento di Halloween e d’autunno dalle 15.00 alle 16.00!

ore 15.00: laboratorio di acquerello Cucurbitacées en folie di Claire Munier (iscrizione obbligatoria)

16.30: Proiezione del cortometraggio (cartone animato) La Bête des Vosges realizzato da Diana Kennedy

Laboratorio autunnale di henné (tatuaggi effimeri) per tutto il pomeriggio a cura di Alice au Pays des Merveilles

Disegno di carte, rituale del calderone, accensione del braciere, flusso di caramelle per chi è in maschera

Vendita di zucche a cura della fattoria Saint Joseph

Rinfreschi e spuntini in loco

Espanol :

Como todos los años, la asociación de artistas y artesanos de Voute organiza de 15:00 a 16:00 horas un evento de Halloween y otoño

15.00 h: Taller de acuarela Cucurbitacées en folie por Claire Munier (inscripción obligatoria)

16.30 h: Proyección del cortometraje (dibujos animados) La Bête des Vosges creado por Diana Kennedy

Taller de henna otoñal (tatuajes efímeros) durante toda la tarde a cargo de Alice au Pays des Merveilles

Dibujo de cartas, ritual del caldero, encendido de braseros, flujo de caramelos para los disfrazados

Venta de calabazas en la granja Saint Joseph

Refrescos y tentempiés in situ

