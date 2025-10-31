Halloween à La Voute Les Voivres
Halloween à La Voute Les Voivres vendredi 31 octobre 2025.
Halloween à La Voute
7 rue du Val de Voge Les Voivres Vosges
Gratuit
Gratuit
Début : Vendredi 2025-10-31 15:00:00
fin : 2025-10-31 20:00:00
2025-10-31
Comme chaque année, l’association d’artistes et d’artisans de la Voute organise un événement autour d’Halloween et de l’automne de 15h à 16!
15h Atelier aquarelle cucurbitacées en folie par Claire Munier sur inscription
16h30: Projection du court métrage (dessin animé) La Bête des Vosges crée par Diana Kennedy
Atelier Henné d’automne(tatouages ephemeres) tout au long de l’après-midi par Alice au Pays des Merveilles
Tirage de carte, rituel du chaudron, allumage des braseros ,débit de bonbons pour les personnes déguisées
Vente de courges par la ferme saint Joseph
Buvette et petite restauration sur placeTout public
7 rue du Val de Voge Les Voivres 88240 Vosges Grand Est
English :
Like every year, the La Voute association of artists and craftspeople organizes a Halloween and autumn event from 3 to 4 pm!
3pm: Cucurbitacées en folie watercolor workshop by Claire Munier (registration required)
4:30pm: Screening of the short film (cartoon) La Bête des Vosges created by Diana Kennedy
Autumn Henna workshop (ephemeral tattoos) all afternoon by Alice au Pays des Merveilles
Card drawing, cauldron ritual, brazier lighting, candy flow for those in costume
Gourd sales by Ferme Saint Joseph
Refreshments and snacks on site
German :
Wie jedes Jahr organisiert die Künstler- und Handwerkervereinigung La Voute von 15 bis 16 Uhr eine Veranstaltung rund um Halloween und den Herbst!
15 Uhr: Aquarell-Workshop Cucurbitacées en folie von Claire Munier (Anmeldung erforderlich)
16:30 Uhr: Vorführung des Kurzfilms (Zeichentrickfilm) La Bête des Vosges von Diana Kennedy
Herbstlicher Henna-Workshop (ephemere Tattoos) den ganzen Nachmittag über von Alice im Wunderland
Kartenlegen, Kesselritual, Anzünden der Feuerkörbe, Süßigkeitenausgabe für verkleidete Personen
Verkauf von Kürbissen durch den Bauernhof Saint Joseph
Getränke und kleine Snacks vor Ort
Italiano :
Come ogni anno, l’associazione di artisti e artigiani Voute organizza un evento di Halloween e d’autunno dalle 15.00 alle 16.00!
ore 15.00: laboratorio di acquerello Cucurbitacées en folie di Claire Munier (iscrizione obbligatoria)
16.30: Proiezione del cortometraggio (cartone animato) La Bête des Vosges realizzato da Diana Kennedy
Laboratorio autunnale di henné (tatuaggi effimeri) per tutto il pomeriggio a cura di Alice au Pays des Merveilles
Disegno di carte, rituale del calderone, accensione del braciere, flusso di caramelle per chi è in maschera
Vendita di zucche a cura della fattoria Saint Joseph
Rinfreschi e spuntini in loco
Espanol :
Como todos los años, la asociación de artistas y artesanos de Voute organiza de 15:00 a 16:00 horas un evento de Halloween y otoño
15.00 h: Taller de acuarela Cucurbitacées en folie por Claire Munier (inscripción obligatoria)
16.30 h: Proyección del cortometraje (dibujos animados) La Bête des Vosges creado por Diana Kennedy
Taller de henna otoñal (tatuajes efímeros) durante toda la tarde a cargo de Alice au Pays des Merveilles
Dibujo de cartas, ritual del caldero, encendido de braseros, flujo de caramelos para los disfrazados
Venta de calabazas en la granja Saint Joseph
Refrescos y tentempiés in situ
L’événement Halloween à La Voute Les Voivres a été mis à jour le 2025-10-13 par OT EPINAL ET SA REGION