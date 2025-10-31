Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Halloween à Lagupie Lagupie vendredi 31 octobre 2025.

Salle des fêtes Lagupie Lot-et-Garonne

Début : 2025-10-31
2025-10-31

Soirée Halloween à la salle des fêtes de Lagupie.
19h soirée karaoké (entrée 5€)
Réservation du repas jusqu’au 24 octobre.
Tenue affreuse exigée !   .

Salle des fêtes Lagupie 47180 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 41 38 11 

English : Halloween à Lagupie

Halloween party at Lagupie village hall.

German : Halloween à Lagupie

Halloween-Abend im Festsaal von Lagupie.

Italiano :

Serata di Halloween nella sala del villaggio di Lagupie.

Espanol : Halloween à Lagupie

Noche de Halloween en el salón del pueblo de Lagupie.

