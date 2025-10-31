Halloween à Lagupie Lagupie
Salle des fêtes Lagupie Lot-et-Garonne
Soirée Halloween à la salle des fêtes de Lagupie.
19h soirée karaoké (entrée 5€)
Réservation du repas jusqu’au 24 octobre.
Tenue affreuse exigée ! .
Salle des fêtes Lagupie 47180 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 41 38 11
English : Halloween à Lagupie
Halloween party at Lagupie village hall.
German : Halloween à Lagupie
Halloween-Abend im Festsaal von Lagupie.
Italiano :
Serata di Halloween nella sala del villaggio di Lagupie.
Espanol : Halloween à Lagupie
Noche de Halloween en el salón del pueblo de Lagupie.
