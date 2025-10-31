Halloween à l’Alzire L’Alzire Jarnages

L'Alzire 30 grande rue Jarnages

Gratuit

Début : 2025-10-31

fin : 2025-10-31

2025-10-31

Halloween à l’Alzire !

A partir de 15h jusqu’à 18h, pour les Petits et les Grands !

Animations/Ateliers

– Mallamédias Jeux et livres qui font peur !

– Création de masques et autres travestissements avec le comité festif !

– Création de monstres avec Tracey Pica Pica .

L’Alzire 30 grande rue Jarnages 23140 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 84 47 27 lamoustache@alzire.fr

