Halloween à l’Alzire L’Alzire Jarnages

Halloween à l'Alzire
L'Alzire 30 grande rue Jarnages
Gratuit
Halloween à l’Alzire !
A partir de 15h jusqu’à 18h, pour les Petits et les Grands !
Animations/Ateliers
– Mallamédias Jeux et livres qui font peur !
– Création de masques et autres travestissements avec le comité festif !
– Création de monstres avec Tracey Pica Pica .
L’Alzire 30 grande rue Jarnages 23140 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 84 47 27 lamoustache@alzire.fr
