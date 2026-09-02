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Halloween à l’Apac: frissons dans la maison hantée! APAC Le Château-d’Oléron

samedi 31 octobre 2026 · APAC · Le Château-d'Oléron

Informations pratiques

Début
samedi 31 octobre 2026
Fin
samedi 31 octobre 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
APAC
Adresse
37 rue du moulin de la côte
Ville
17480 Le Château-d'Oléron
Département
Charente-Maritime
Tarif
10 10 10 inclus goûter, jeux etc

Le Château-d’Oléron

Halloween à l’Apac: frissons dans la maison hantée!

APAC 37 rue du moulin de la côte Le Château-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

inclus goûter, jeux etc

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 10:30:00
fin : 2026-10-31 18:00:00

Date(s) :
2026-10-31

Halloween à l’Apac c’est: un goûter, une chasse aux bonbons, une exceptionnelle “Murder Party” dans la maison hantée, un atelier créatif et pour les papas et mamans: crêpes et buvette payants
Prix: 10€ par enfant
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APAC 37 rue du moulin de la côte Le Château-d’Oléron 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 63 76 99  apac.equide17480@gmail.com

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English :

Halloween at Apac features: a snack, a candy hunt, an exceptional “Murder Party” in the haunted house, a creative workshop, and—for moms and dads—crepes and refreshments (for a fee)
Price: 10? per child

L’événement Halloween à l’Apac: frissons dans la maison hantée! Le Château-d’Oléron a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes

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