Halloween à l’Autre Usine L’Autre Usine Cholet vendredi 31 octobre 2025.

Cette année encore, l’Autre Usine se transforme aux couleurs d’Halloween ! Le vendredi 31 octobre 2025, venez frissonner et vous amuser en famille ou entre amis grâce à nos animations spéciales Halloween, pensées pour tous les âges. .

L’Autre Usine 88 rue de Bourgneuf Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 30 03 00 contact@lautreusine.com

L’événement Halloween à l’Autre Usine Cholet a été mis à jour le 2025-10-13 par Office de tourisme du Choletais