Halloween à L’Auventine L’Auventine Saint-Auvent

L’Auventine 3 Place de l’Église Saint-Auvent Haute-Vienne
Début : 2025-10-31
fin : 2025-10-31
2025-10-31
L’Auventine vous a concocté une journée amusante et conviviale pour fêter Halloween.
Au programme 10h30 -11h30 histoire contée pour les 0 à 6 ans, 14h-15h activité manuelle pour les 7 à 10 ans, 15h30-16h30 activité manuelle pour les 3 à 6 ans, 17h-18h Loup-Garou à partir de 8 ans, en famille ou entre amis. Déguisez-vous ! Amusez-vous ! .
L’Auventine 3 Place de l’Église Saint-Auvent 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine lauventine87@gmail.com
