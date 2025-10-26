Halloween à l’écurie du Cast Saint-Cast-le-Guildo

Cavaliers et cavalières, préparez vos déguisements les plus effrayants…

L’Écurie du Cast vous invite à une journée pleine de frissons et de fun

– Parcours de maniabilité le matin pour les plus petits

– Parcours d’obstacles l’après midi pour les plus grands

– Et bien sûr, un concours du meilleur déguisement !

Venez partager un moment convivial et festif en famille ou entre amis.

Frissons, rires et ambiance d’Halloween garantis ! .

Ecurie du Cast Saint-Cast-le-Guildo 22380 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 89 90 11 24

