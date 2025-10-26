Halloween à l’écurie du Cast Saint-Cast-le-Guildo
Halloween à l’écurie du Cast Saint-Cast-le-Guildo dimanche 26 octobre 2025.
Halloween à l’écurie du Cast
Ecurie du Cast Saint-Cast-le-Guildo Côtes-d’Armor
Cavaliers et cavalières, préparez vos déguisements les plus effrayants…
L’Écurie du Cast vous invite à une journée pleine de frissons et de fun
– Parcours de maniabilité le matin pour les plus petits
– Parcours d’obstacles l’après midi pour les plus grands
– Et bien sûr, un concours du meilleur déguisement !
Venez partager un moment convivial et festif en famille ou entre amis.
Frissons, rires et ambiance d’Halloween garantis ! .
Ecurie du Cast Saint-Cast-le-Guildo 22380 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 89 90 11 24
