Halloween à l’écurie du Rohu Ecurie du Rohu Saint-Pierre-Quiberon

Halloween à l’écurie du Rohu
Ecurie du Rohu Chemin er belanneguy Saint-Pierre-Quiberon Morbihan
Début : 2025-10-31 14:00:00
fin : 2025-10-31 16:00:00
2025-10-31
Un après midi avec les poneys pour Halloween !
Venez déguisés ! Différents jeux suivis d’un gouter !
Pour cavaliers et non cavaliers
A partir de 4 ans Sur réservation .
Ecurie du Rohu Chemin er belanneguy Saint-Pierre-Quiberon 56510 Morbihan Bretagne +33 6 32 57 04 65
