Halloween à l'écurie du Rohu Ecurie du Rohu Saint-Pierre-Quiberon vendredi 31 octobre 2025.

Ecurie du Rohu Chemin er belanneguy Saint-Pierre-Quiberon Morbihan

Début : 2025-10-31 14:00:00
fin : 2025-10-31 16:00:00

2025-10-31

Un après midi avec les poneys pour Halloween !
Venez déguisés ! Différents jeux suivis d’un gouter !

Pour cavaliers et non cavaliers
A partir de 4 ans Sur réservation   .

Ecurie du Rohu Chemin er belanneguy Saint-Pierre-Quiberon 56510 Morbihan Bretagne 

