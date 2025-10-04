HALLOWEEN À LEGENDIA PARC Legendia Parc Frossay

HALLOWEEN À LEGENDIA PARC Legendia Parc Frossay samedi 4 octobre 2025.

HALLOWEEN À LEGENDIA PARC

Legendia Parc La Poitevinière Frossay Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 10:00:00

fin : 2025-10-25 19:00:00

Date(s) :

2025-10-04 2025-10-05 2025-10-06 2025-10-07 2025-10-08 2025-10-09 2025-10-10 2025-10-11 2025-10-12 2025-10-13 2025-10-14 2025-10-15 2025-10-16 2025-10-17 2025-10-18 2025-10-19 2025-10-20 2025-10-21 2025-10-22 2025-10-23

Legendi’Halloween, c’est pour bientôt !!!

Venez mourir de rire en famille !

> les samedis & dimanches

> tous les jours pendant les vacances scolaires de la Toussaint

Des nouveautés monstrueusement fantastiques !

Cette année, le parc se transforme pour proposer une visite 100 % thématisée.

Au programme spectacles inédits, décorations immersives, chants, animations et un manège ensorcelé !

Les spectacles Le Crystal de Legendia NOUVEAUTÉ 2025

Le futur dirigeant de La Cour des Bannis , Becket Paquer, veut monter sa troupe au sein d’une usine locale.

Le jeune entrepreneur va embaucher des ouvrières au parcours brisé pour créer son spectacle qui ne pourra exister sans le soutien de l’héritier de l’usine.

Une aventure musicale sur la naissance de la fameuse troupe des Bannis .

Un Incroyable Final NOUVEAUTÉ 2025

Vladimir, homme à tout faire du spectacle de La Cour des Bannis , doit préparer un nouveau final au show de la troupe suite à la disparition de L’Homme Crocodile.

Apeuré de se faire manger par le monstre, avec l’aide de L’Homme Tigre, Vladimir reprendra confiance pour commencer les répétitions.

Son partenaire s’avèrera ne pas être à la hauteur des attentes de Vladimir mais ce sera sans compter sur la motivation d’un public en folie dont la participation fera de cet ultime numéro Un Incroyable Final

Le Comptoir des Légendes NOUVEAUTÉ 2025

Le Pwankh, célèbre administrateur du Comptoir Des Légendes , va s’improviser conteur au cours d’un atelier jeu qu’il organise spécialement pour Halloween.

Lors du fameux jeu Le Loup Garou qu’il animera, Le Pwankh nous contera la venue de l’Ogre Gargantua dans le Pays de Retz ainsi que l’histoire de La Princesse des Marais détenant en son cœur La magique Pierre de Jaspe.

Tous ces Mythes se réuniront au final en une seule romance illustrant à merveille l’originalité du Comptoir des Légendes

La Cour des Bannis

En 1843, le sévère et rigide Duc Becket Paquer installe son freak-show à Frossay.

Cependant, le clou du spectacle, Godot L’Homme Crocodile , a disparu.

Il y a alors du danger à se promener dans les allées de Legendia.

De son côté, la Princesse Citronnelle, amoureuse de l’homme difforme, ne peut accepter qu’il se soit enfui sans elle.

Aidée par la Baronne Samuella, voyante aux pouvoirs surnaturels, elle va tout faire pour rétablir la vérité au cœur de La Cour des Bannis .

Traversez la Forêt des Frissons

Un univers magique et légèrement farfelu, où petits et grands partagent frissons, rires et surprises !

Au programme animations, décors immersifs, boutique éphémère, chalet sucré, chansons entraînantes et manège inédit.

NOUVEAUTÉ 2025

Le Manège Ensorcelé, un manège gratuit pour les enfants.

NOUVEAUTÉ 2025

Legendia chante Halloween, des mélodies envoûtantes pour célébrer toute la magie et l’esprit de la saison.



Legendia Parc La Poitevinière Frossay 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 39 75 06 contact@legendiaparc.com

