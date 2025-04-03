HALLOWEEN À LEGENDIA PARC Legendia Parc Frossay

Informations pratiques

Frossay

HALLOWEEN À LEGENDIA PARC

Legendia Parc La Poitevinière Frossay Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 10:00:00

fin : 2026-10-17 22:00:00

Date(s) :

2026-10-03 2026-10-04 2026-10-10 2026-10-11 2026-10-17 2026-10-18 2026-10-19 2026-10-20 2026-10-21 2026-10-22 2026-10-23 2026-10-24 2026-10-25 2026-10-26 2026-10-27 2026-10-28 2026-10-29 2026-10-30 2026-10-31 2026-11-01

Cet automne, de nombreuses nouveautés viendront enrichir la visite d’HALLOWEEN à Legendia Parc !

Des animations pour petits et grands, des spectacles envoûtants, un parcours nocturne frissonnant, un marché d’artisans ensorcelant… ainsi que les parcours animaliers, les univers immersifs et les spectacles thématisés !

Lorsque la nuit tombera sur le parc, les plus téméraires entreront dans le Carrousel Sanglant pour une mission pas comme les autres…



Les spectacles :

LA COUR DES BANNIS

En 1843, le sévère et rigide duc Becket Paquer installe son freak-show à Frossay.

Cependant, le clou du spectacle, Godot « L’Homme Crocodile », a disparu. Il y a alors du danger à se promener dans les allées de Legendia.

De son côté, la Princesse Citronnelle, amoureuse de l’homme difforme, ne peut accepter qu’il se soit enfui sans elle.

Aidée par la baronne Samuella, voyante aux pouvoirs surnaturels, elle va tout faire pour rétablir la vérité au cœur de « La Cour des Bannis ».



LE BETTIE DOUCEUR SHOW – NOUVEAUTÉ 2026

Bettie Douceur, la célèbre artiste de la troupe des Bannis, recueille un petit dragon et veut le présenter à son partenaire, l’Homme Crocodile.

Cependant, ce dernier a disparu. Elle va devoir alors continuer son show mais cette fois-ci en solo !



LE CRYSTAL DE LEGENDIA

Le futur dirigeant de « La Cour des Bannis », Becket Paquer, veut monter sa troupe au sein d’une usine locale.

Le jeune entrepreneur va embaucher des ouvrières au parcours brisé pour créer son spectacle qui ne pourra exister sans le soutien de l’héritier de l’usine.

« Le Crystal de Legendia » est une aventure musicale retraçant la naissance de la célèbre troupe des « Bannis ».



LE COMPTOIR DES LÉGENDES

Vladimir, va s’improviser conteur au cours d’un atelier de jeu qu’il organise spécialement pour Halloween.

Lors du fameux jeu « Le Loup-Garou » qu’il animera, Vladimir nous racontera la venue de l’Ogre Gargantua dans le Pays de Retz ainsi que l’histoire de la Princesse des Marais détenant en son cœur la magique Pierre de Jaspe.

Tous ces mythes se réuniront au final en une seule romance illustrant à merveille l’originalité du « Comptoir des Légendes »



LE KIOSQUE DES OMBRES – NOUVEAUTÉ 2026

La Baronne Samuella, célèbre voyante de la troupe des Bannis, chasse les esprits des fantômes perdus pour les ramener au royaume des ombres.

Grâce à des incantations chantées, elle leur donne accès au pays des morts en leur indiquant le passage recherché : Le Kiosque des Ombres !

Les animations :

LEGENDIA ILLUMINA

La Lune de Sang

Prolongez votre visite à la tombée de la nuit et venez frissonner en famille au cœur d’une forêt ensorcelée, et réinventez le mythe du Chaperon Rouge.

Inclus dans le billet Halloween. Tout public.

L’ASCENSEUR HANTÉ & rencontres monstrueuses

Dès que les portes se referment, lumières inquiétantes, sons mystérieux et apparitions monstrueuses s’animent pour vous faire vivre une expérience immersive et pleine de frissons. Puis, osez la rencontre avec les monstres de Legendia…

Inclus dans le billet Halloween. Déconseillé aux moins de 10 ans.

LE MARCHÉ DES SORCIÈRES

Flânez parmi les stands du Marché des Sorcières, découvrez le savoir-faire des artisans magiques et repartez avec un peu de leur magie.

Inclus dans le billet Halloween. Uniquement pendant les vacances scolaires.

LA CASA DE LOS MUERTOS

Plongez au cœur de la magie du Jour des Morts mexicain et partez à la rencontre d’Osito, le petit squelette mariachi, et de toute sa famille.

Entre musique, poésie et couleurs éclatantes, laissez-vous emporter dans une aventure aussi touchante que festive, où les souvenirs prennent vie. Une expérience pleine d’émotion à partager en famille.

Du vendredi au dimanche en octobre et pendant toutes les vacances de la Toussaint.

Animation en supplément du billet d’entrée au parc. 4€.

Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés d’au moins un adulte muni d’un billet pour l’activité.

Les samedis & dimanches d’octobre et tous les jours pendant les vacances scolaires de la Toussaint.



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Legendia Parc La Poitevinière Frossay 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 39 75 06 contact@legendiaparc.com

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English :

L’événement HALLOWEEN À LEGENDIA PARC Frossay a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Saint Brevin