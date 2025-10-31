Halloween à l’Espace des sciences Espace des sciences de Morlaix Morlaix

Halloween à l’Espace des sciences Espace des sciences de Morlaix Morlaix vendredi 31 octobre 2025.

Halloween à l’Espace des sciences

Espace des sciences de Morlaix 42 Quai de Léon Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31 10:00:00

fin : 2025-10-31 18:00:00

Date(s) :

2025-10-31

Enfilez votre plus beau costume et partez à la chasse aux citrouilles ensorcelées ! L’Espace des sciences de Morlaix vous ouvre ses portes pour un Halloween plein de mystères et de découvertes.

Au cœur de l’ancienne Manufacture des tabacs, découvrez les secrets des machines qui sommeillent et tendez l’oreille les fantômes du passé murmurent… Derrière chaque porte, des surprises vous guettent pour Halloween !

Participez à la chasse aux citrouilles

Plusieurs citrouilles sont dissimulées dans nos expositions… Parviendrez-vous à les retrouver toutes ? Une fois le défi relevé, rendez-vous auprès d’un médiateur ou d’une médiatrice répondez correctement à la question qu’il ou elle vous posera, et remportez vos bonbons ! Mais attention… une mauvaise réponse pourrait bien vous valoir un sort.

Venez costumés !

Les visiteurs déguisés profiteront d’un tarif spécial à 4 €.

Un Halloween scientifique, drôle et frissonnant, à partager en famille ou entre amis ! .

Espace des sciences de Morlaix 42 Quai de Léon Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 15 29 27

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Halloween à l’Espace des sciences Morlaix a été mis à jour le 2025-10-13 par OT BAIE DE MORLAIX