Halloween à l’hôtel IBIS et le restaurant La Boucherie à Saint-Emilion Hôtel IBIS et Restaurant La Boucherie Saint-Émilion

Hôtel IBIS et Restaurant La Boucherie 25 Chemin des Ceps Saint-Émilion Gironde
Début : 2025-10-29
fin : 2025-10-29
2025-10-29
Mercredi 29 octobre de 15h à 18h, l’hôtel Ibis et le restaurant La Boucherie de Saint-Émilion vous invitent à une après-midi terrifiante et festive à l’occasion d’Halloween !
Au programme animations, déguisements, bonbons et frissons garantis !
Tarif 10 € par enfant (activités et surprises incluses)
Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte.
Inscription obligatoire places limitées !
Adresse 23/25 Chemin des Ceps 33330 SAINT-EMILION
Contact 05.57.25.25.07 .
