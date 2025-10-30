HALLOWEEN À LODÈVE Lodève

Lodève Hérault

À l’occasion d’Halloween, rejoignez-nous pour des moments pleins de frissons et de surprises ! Entre ateliers maquillage effrayants, spectacle mystérieux, jeux vidéo hantés, lectures d’histoires terrifiantes et grande chasse aux bonbons, petits et grands auront de quoi trembler de plaisir. Venez déguisés, les monstres sont déjà de sortie… et les bonbons aussi ! .

Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 4 67 88 86 00

English :

Join us for Halloween fun, thrills and surprises!

German :

An Halloween können Sie sich mit uns auf eine gruselige Zeit voller Überraschungen freuen!

Italiano :

Unisciti a noi questo Halloween per un po’ di brivido e divertimento!

Espanol :

Únete a nosotros este Halloween para vivir emociones fuertes

