Halloween à l’Office Atelier bougie d’Halloween pour petits et grands Office de tourisme du Val de l’Eyre Salles mercredi 29 octobre 2025.

Elisa vous propose un atelier de création de bougies sur le thème d’Halloween. Guidés pas à pas, enfants et adultes pourront réaliser leur propre bougie décorative pour prolonger l’esprit d’Halloween à la maison.

A partir de 6 ans.

Inscriptions obligatoires 05 56 88 30 11

✉️ tourisme@valdeleyre.fr .

Office de tourisme du Val de l’Eyre 4 Allée du Champ de Foire Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 88 30 11 tourisme@valdeleyre.fr

