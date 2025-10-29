Halloween à l’Office Atelier bougie d’Halloween pour petits et grands Office de tourisme du Val de l’Eyre Salles
Office de tourisme du Val de l’Eyre 4 Allée du Champ de Foire Salles Gironde
OFFICE DE TOURISME DU VAL DE L’EYRE
Elisa vous propose un atelier de création de bougies sur le thème d’Halloween. Guidés pas à pas, enfants et adultes pourront réaliser leur propre bougie décorative pour prolonger l’esprit d’Halloween à la maison.
A partir de 6 ans.
Inscriptions obligatoires 05 56 88 30 11
✉️ tourisme@valdeleyre.fr .
Office de tourisme du Val de l’Eyre 4 Allée du Champ de Foire Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 88 30 11 tourisme@valdeleyre.fr
