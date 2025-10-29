Halloween à l’Office Atelier bricolage avec L’Outil en Mains Office de tourisme du Val de l’Eyre Salles

Halloween à l’Office Atelier bricolage avec L’Outil en Mains

Office de tourisme du Val de l’Eyre 4 Allée du Champ de Foire Salles Gironde

L’Outil en Main propose un atelier intergénérationnel pour fabriquer un abri à chauve-souris, à hérissons ou à insectes, afin d’aider ces espèces essentielles à notre écosystème.

A partir de 6 ans.

Inscriptions obligatoires 05 56 88 30 11

✉️ tourisme@valdeleyre.fr .

Office de tourisme du Val de l'Eyre
4 Allée du Champ de Foire
Salles 33770
Gironde
Nouvelle-Aquitaine
+33 5 56 88 30 11
tourisme@valdeleyre.fr

