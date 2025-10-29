Halloween à l’Office Atelier bricolage avec L’Outil en Mains Office de tourisme du Val de l’Eyre Salles
Halloween à l’Office Atelier bricolage avec L’Outil en Mains
Office de tourisme du Val de l’Eyre 4 Allée du Champ de Foire Salles Gironde
L’Outil en Main propose un atelier intergénérationnel pour fabriquer un abri à chauve-souris, à hérissons ou à insectes, afin d’aider ces espèces essentielles à notre écosystème.
A partir de 6 ans.
Inscriptions obligatoires 05 56 88 30 11
✉️ tourisme@valdeleyre.fr .
