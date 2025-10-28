Halloween à l’Office Atelier créatif Office de tourisme du Val de l’Eyre Salles

Halloween à l’Office Atelier créatif Office de tourisme du Val de l’Eyre Salles mardi 28 octobre 2025.

Halloween à l’Office Atelier créatif

Office de tourisme du Val de l’Eyre 4 Allée du Champ de Foire Salles Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-28

fin : 2025-10-28

Date(s) :

2025-10-28

OFFICE DE TOURISME DU VAL DE L’EYRE

Alexia Scasso vous propose un atelier créatif pour préparer vos décorations d’Halloween. Au programme attrape-rêves, masques inspirés du Día de Muertos et bien d’autres idées — laissez libre cours à votre imagination !

A partir de 6 ans.

Inscriptions obligatoires 05 56 88 30 11

✉️ tourisme@valdeleyre.fr .

Office de tourisme du Val de l’Eyre 4 Allée du Champ de Foire Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 88 30 11 tourisme@valdeleyre.fr

English : Halloween à l’Office Atelier créatif

German : Halloween à l’Office Atelier créatif

Italiano :

Espanol : Halloween à l’Office Atelier créatif

L’événement Halloween à l’Office Atelier créatif Salles a été mis à jour le 2025-10-14 par OT Val de l’Eyre