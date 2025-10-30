Halloween à l’Office Atelier créatif Office de tourisme du Val de l’Eyre Salles
Office de tourisme du Val de l'Eyre 4 Allée du Champ de Foire Salles Gironde
Gratuit
2025-10-30
2025-10-30
2025-10-30
OFFICE DE TOURISME DU VAL DE L’EYRE
Alexia Scasso vous propose un atelier créatif pour préparer vos décorations d’Halloween. Au programme attrape-rêves, masques inspirés du Día de Muertos et bien d’autres idées — laissez libre cours à votre imagination !
A partir de 6 ans.
Inscriptions obligatoires 05 56 88 30 11
✉️ tourisme@valdeleyre.fr .
