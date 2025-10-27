Halloween à l’Office Atelier modelage sur le thème d’Halloween Office de tourisme du Val de l’Eyre Salles
Halloween à l’Office Atelier modelage sur le thème d’Halloween Office de tourisme du Val de l’Eyre Salles lundi 27 octobre 2025.
Halloween à l’Office Atelier modelage sur le thème d’Halloween
Office de tourisme du Val de l’Eyre 4 Allée du Champ de Foire Salles Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-27
fin : 2025-10-27
Date(s) :
2025-10-27
OFFICE DE TOURISME DU VAL DE L’EYRE
Accompagnés par Julie, designer céramiste, petits et grands sont invités à découvrir l’art du modelage en s’inspirant du thème d’Halloween…Un moment créatif et convivial pour façonner ensemble un souvenir unique en argile. Accessible à tous, sans prérequis.
Atelier à Saugnac-et-Muret.
A partir de 6 ans.
Inscriptions obligatoires 05 56 88 30 11
✉️ tourisme@valdeleyre.fr .
Office de tourisme du Val de l’Eyre 4 Allée du Champ de Foire Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 88 30 11 tourisme@valdeleyre.fr
English : Halloween à l’Office Atelier modelage sur le thème d’Halloween
German : Halloween à l’Office Atelier modelage sur le thème d’Halloween
Italiano :
Espanol : Halloween à l’Office Atelier modelage sur le thème d’Halloween
L’événement Halloween à l’Office Atelier modelage sur le thème d’Halloween Salles a été mis à jour le 2025-10-14 par OT Val de l’Eyre