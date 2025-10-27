Halloween à l’Office Atelier modelage sur le thème d’Halloween Office de tourisme du Val de l’Eyre Salles

Halloween à l’Office Atelier modelage sur le thème d’Halloween

Office de tourisme du Val de l'Eyre
4 Allée du Champ de Foire
Salles
Gironde

Début : 2025-10-27

2025-10-27

OFFICE DE TOURISME DU VAL DE L’EYRE

Accompagnés par Julie, designer céramiste, petits et grands sont invités à découvrir l’art du modelage en s’inspirant du thème d’Halloween…Un moment créatif et convivial pour façonner ensemble un souvenir unique en argile. Accessible à tous, sans prérequis.

Atelier à Saugnac-et-Muret.

A partir de 6 ans.

Inscriptions obligatoires 05 56 88 30 11

✉️ tourisme@valdeleyre.fr .

+33 5 56 88 30 11
tourisme@valdeleyre.fr

