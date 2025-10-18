Halloween à l’Office de Tourisme Val de Garonne Office de Tourisme du Val de Garonne Marmande

Office de Tourisme du Val de Garonne 11 Rue Toupinerie Marmande Lot-et-Garonne

Gratuit

Début : 2025-10-18 10:00:00

fin : 2025-10-31 12:30:00

2025-10-18

L’office de tourisme fait son cinéma d’Halloween

L’office de tourisme fait son cinéma d’Halloween L’office de tourisme du Val de Garonne se lance dans le cinéma ! Pour Halloween, nous vous proposons 7 films tournés dans la région et plus épouvantablement drôles les uns que les autres. Les derniers scènes se font dans le patio de Marmande. Le Prince Noir en a donc profité pour lancer son traditionnel parcours à énigmes. Aurez vous l’estomac assez accroché pour répondre aux questions et gagner une friandise ? .

English : Halloween à l’Office de Tourisme Val de Garonne

The tourist office puts on a Halloween show

German : Halloween à l’Office de Tourisme Val de Garonne

Das Tourismusbüro macht sein Halloween-Kino

Italiano :

L’Ufficio del Turismo mette in scena lo spettacolo di Halloween

Espanol : Halloween à l’Office de Tourisme Val de Garonne

La Oficina de Turismo ofrece un espectáculo de Halloween

