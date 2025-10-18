Halloween à l’Office de Tourisme Val de Garonne Office de Tourisme du Val de Garonne Marmande
Halloween à l’Office de Tourisme Val de Garonne Office de Tourisme du Val de Garonne Marmande samedi 18 octobre 2025.
Halloween à l’Office de Tourisme Val de Garonne
Office de Tourisme du Val de Garonne 11 Rue Toupinerie Marmande Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18 10:00:00
fin : 2025-10-31 12:30:00
Date(s) :
2025-10-18
L’office de tourisme fait son cinéma d’Halloween
L’office de tourisme fait son cinéma d’Halloween L’office de tourisme du Val de Garonne se lance dans le cinéma ! Pour Halloween, nous vous proposons 7 films tournés dans la région et plus épouvantablement drôles les uns que les autres. Les derniers scènes se font dans le patio de Marmande. Le Prince Noir en a donc profité pour lancer son traditionnel parcours à énigmes. Aurez vous l’estomac assez accroché pour répondre aux questions et gagner une friandise ? .
Office de Tourisme du Val de Garonne 11 Rue Toupinerie Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 44 44 infos@valdegaronne-tourisme.com
English : Halloween à l’Office de Tourisme Val de Garonne
The tourist office puts on a Halloween show
German : Halloween à l’Office de Tourisme Val de Garonne
Das Tourismusbüro macht sein Halloween-Kino
Italiano :
L’Ufficio del Turismo mette in scena lo spettacolo di Halloween
Espanol : Halloween à l’Office de Tourisme Val de Garonne
La Oficina de Turismo ofrece un espectáculo de Halloween
L’événement Halloween à l’Office de Tourisme Val de Garonne Marmande a été mis à jour le 2025-10-08 par OT Val de Garonne