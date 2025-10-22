Halloween à l’Office Les p’tits paléontologues Office de tourisme du Val de l’Eyre Salles

Enfilez votre casquette de paléontologue en herbe et partez sur les traces du passé ! En partenariat avec l’Office de tourisme du Val de l’Eyre, l’association Terres & Océan vous propose une animation ludique et pédagogique autour de la paléontologie, pour petits et grands curieux de nature.

Accompagnés d’un guide diplômé et passionné, partez explorer les mystères de la Terre, découvrez comment se forment les fossiles, apprenez à les repérer, les identifier… et pourquoi pas, faire une trouvaille inattendue ?

Une expérience immersive, idéale en famille, pour mêler aventure, sciences naturelles et émerveillement.

A partir de 6 ans.

Inscriptions obligatoires 05 56 88 30 11

✉️ tourisme@valdeleyre.fr .

