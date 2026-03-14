Halloween à l’Ostal Joan Bodon Crespin
Halloween à l’Ostal Joan Bodon Crespin jeudi 29 octobre 2026.
Halloween à l’Ostal Joan Bodon
56 esp. Robert Marty Crespin Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-10-29
fin : 2026-10-30
Date(s) :
2026-10-29
L’Ostal se desperta.
Comme chaque année, un rendez-vous à ne pas manquer !
Pour Halloween, vous déambulerez dans l’Ostal, pour l’occasion, réaménagé en un lieu plein d’étrangetés et de surprises. Frissons garantis ! .
56 esp. Robert Marty Crespin 12800 Aveyron Occitanie +33 6 10 97 75 75
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English :
L’Ostal se desperta.
Like every year, this is an event not to be missed!
L’événement Halloween à l’Ostal Joan Bodon Crespin a été mis à jour le 2026-03-10 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)