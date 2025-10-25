Halloween à Loudun Loudun
Loudun Vienne
La traditionnelle chasse aux bonbons dans les commerces participants de Loudun fait son retour pour notre fête de la Ci’trouille
Nous proposerons aussi les pêches à la ligne pour le bonheur de vos enfants …
rassemblement place Ste Croix à 15h.
Une fois de plus oserez vous affronter vos peurs au Manoir de la Trouille ? Réussirez vous a déjouer le temps et sortir à temps ? à partir de 20h àl’Echevinage.
⚠️ L’entrée se fera par la rue chaude ou la rue housse galant ⚠️
☢️ Nous exigeons un respect total envers les décors et bénévoles/acteurs qui œuvrent au Manoir et nous nous réservons le droit de refuser l’entrée ou de sortir les participants qui ne respecteraient pas cette règle ☢️
L’entrée des enfants de moins 10 ans se fait sous l’entière responsabilité des parents ou accompagnateur .
Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 46 46 94
