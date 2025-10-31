Halloween à Lyons-la-Forêt Lyons-la-Forêt

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Lyons-la-Forêt Eure

Début : 2025-10-31 16:30:00
fin : 2025-10-31 18:30:00

2025-10-31

Rendez-vous le 31 octobre pour fêter Halloween à Lyons-la-Forêt, avec les commerçants !

Goûter, chasse aux bonbons, horribles décors…

Ouvert à tous.
Sous la halle de Lyons-la-Forêt.   .

Lyons-la-Forêt 27480 Eure Normandie   commerceslyons@gmail.com

