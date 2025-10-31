Halloween à Lyons-la-Forêt Lyons-la-Forêt
Halloween à Lyons-la-Forêt Lyons-la-Forêt vendredi 31 octobre 2025.
Halloween à Lyons-la-Forêt
Lyons-la-Forêt Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31 16:30:00
fin : 2025-10-31 18:30:00
Date(s) :
2025-10-31
Rendez-vous le 31 octobre pour fêter Halloween à Lyons-la-Forêt, avec les commerçants !
Goûter, chasse aux bonbons, horribles décors…
Ouvert à tous.
Sous la halle de Lyons-la-Forêt. .
Lyons-la-Forêt 27480 Eure Normandie commerceslyons@gmail.com
English : Halloween à Lyons-la-Forêt
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Halloween à Lyons-la-Forêt Lyons-la-Forêt a été mis à jour le 2025-10-20 par Office de Tourisme Lyons Andelle