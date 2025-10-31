Halloween à Martillac École des Mille Sources Martillac
Halloween à Martillac École des Mille Sources Martillac vendredi 31 octobre 2025.
Halloween à Martillac
École des Mille Sources 2 Impasse Massiot Martillac Gironde
HALLOWEEN À MARTILLAC
Petits montres, sorcières et super héros … préparez-vous à vous amuser et frissonner de plaisir.
Avec le soutien de la Municipalité, l’association Martillac Loisirs vous invite à participer à son grand évènement Halloween le Vendredi 31 Octobre de 16h00 à 18h30 à l’École des Mille Sources !
AU PROGRAMME
Goûter offert par l’association Martillac Loisirs
Atelier photos
Distribution de friandises
Ateliers créatifs pour les enfants
Et plein d’autres surprises !
N’oubliez pas vos déguisements pour rendre cette fête inoubliable.
Des agents du service jeunesse seront présents pour encadrer et animer cet évènement festif.
Évènement gratuit et ouvert à tous.
Partager l’information et venez nombreux en famille ou entre amis.
Attention les enfants restent sous la responsabilité de leurs parents pendant toute la durée de l’évènement. Merci de votre compréhension. .
École des Mille Sources 2 Impasse Massiot Martillac 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 72 71 20
