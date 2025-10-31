Halloween à Martillac École des Mille Sources Martillac

Halloween à Martillac

École des Mille Sources 2 Impasse Massiot Martillac Gironde

HALLOWEEN À MARTILLAC

Petits montres, sorcières et super héros … préparez-vous à vous amuser et frissonner de plaisir.

Avec le soutien de la Municipalité, l’association Martillac Loisirs vous invite à participer à son grand évènement Halloween le Vendredi 31 Octobre de 16h00 à 18h30 à l’École des Mille Sources !

AU PROGRAMME

Goûter offert par l’association Martillac Loisirs

Atelier photos

Distribution de friandises

Ateliers créatifs pour les enfants

Et plein d’autres surprises !

N’oubliez pas vos déguisements pour rendre cette fête inoubliable.

Des agents du service jeunesse seront présents pour encadrer et animer cet évènement festif.

Évènement gratuit et ouvert à tous.

Partager l’information et venez nombreux en famille ou entre amis.

Attention les enfants restent sous la responsabilité de leurs parents pendant toute la durée de l’évènement. Merci de votre compréhension. .

