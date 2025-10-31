Halloween à Mendès France Hall et salle Pierre Mendès-France Saintes

Halloween à Mendès France Hall et salle Pierre Mendès-France Saintes vendredi 31 octobre 2025.

Halloween à Mendès France

Hall et salle Pierre Mendès-France Cours Charles de Gaulle Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31 10:00:00

fin : 2025-11-02 18:00:00

Date(s) :

2025-10-31

Cette année encore l’association Scène Ouverte vous propose des activités autour du thème d’Halloween,

.

Hall et salle Pierre Mendès-France Cours Charles de Gaulle Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 11 19 73

English :

Once again this year, the Scène Ouverte association is offering Halloween-themed activities,

German :

Auch in diesem Jahr bietet Ihnen der Verein Scène Ouverte Aktivitäten rund um das Thema Halloween an,

Italiano :

Anche quest’anno l’associazione Scène Ouverte propone attività a tema Halloween,

Espanol :

Un año más, la asociación Scène Ouverte propone actividades relacionadas con Halloween,

L’événement Halloween à Mendès France Saintes a été mis à jour le 2025-10-17 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge