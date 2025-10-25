HALLOWEEN À NISSAN-LEZ-ENSERUNE Nissan-lez-Enserune

HALLOWEEN À NISSAN-LEZ-ENSERUNE Nissan-lez-Enserune samedi 25 octobre 2025.

HALLOWEEN À NISSAN-LEZ-ENSERUNE

Nissan-lez-Enserune Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-25 2025-10-31

Vibrez aux couleurs d’Halloween à Nissan avec Récré’Actions !

Le 25/10, place aux enfants maquillage, kermesse, ateliers créatifs, défilé costumé et spectacle pour finir en beauté. Le 31/10, frissons garantis avec La Maison de l’horreur à la salle Galabru. Petits et grands, osez l’aventure !

Vibrez aux couleurs d’Halloween à Nissan avec Récré’Actions !

Le 25/10, place aux enfants maquillage, kermesse, ateliers créatifs, défilé costumé et spectacle pour finir en beauté. Le 31/10, frissons garantis avec La Maison de l’horreur à la salle Galabru. Petits et grands, osez l’aventure ! .

Nissan-lez-Enserune 34440 Hérault Occitanie +33 4 67 37 14 12

English :

Bring the Halloween spirit to Nissan with Récré?Actions!

On 10/25, it’s all about the kids: face-painting, a fun fair, creative workshops, a costume parade and a show to round things off in style. On 10/31, chills guaranteed with La Maison de l?horreur at the Salle Galabru. Dare to be adventurous, young and old!

German :

Erleben Sie Halloween in Nissan mit Récré?Actions!

Am 25.10. sind die Kinder dran: Schminken, Kirmes, kreative Workshops, Kostümumzug und eine Show zum Abschluss. Am 31.10. ist Gänsehaut garantiert mit dem Horrorhaus im Galabru-Saal. Ob Groß oder Klein, wagen Sie das Abenteuer!

Italiano :

Entrate nello spirito di Halloween a Nissan con Récré?Actions!

Il 25/10 è tutto dedicato ai bambini, con face painting, luna park, laboratori creativi, una sfilata in maschera e uno spettacolo per concludere in bellezza. Il 31/10, La Maison de l’horreur (Casa dell’orrore) alla Salle Galabru vi farà venire i brividi. Grandi e piccini, osate l’avventura!

Espanol :

¡Sumérgete en el espíritu de Halloween en Nissan con Récré?Actions!

El 25/10, los niños serán los protagonistas: pintura de caras, feria de atracciones, talleres creativos, desfile de disfraces y un espectáculo que pondrá el broche final. El 31/10, La Maison de l’horreur (La Casa del Terror), en la Salle Galabru, le hará sentir escalofríos. Grandes y pequeños, ¡atrévanse con la aventura!

L’événement HALLOWEEN À NISSAN-LEZ-ENSERUNE Nissan-lez-Enserune a été mis à jour le 2025-10-03 par 34 OT LA DOMITIENNE