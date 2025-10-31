Halloween à Pauillac Pauillac

Pauillac Gironde

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe

Le Centre Culturel Communal, en collaboration avec la médiathèque et le cinéma l’Eden, organise 1 journée d’activités et d’animations autour d’Halloween. Un programme riche et varié avec

– à la médiathèque à 10h et 11h film d’animation « La sorcières dans les airs » (durée 25 min, dès 3 ans) ; 10h30 à 12h30 atelier origami avec Alice Viale (à partir de 8 ans) ; 14h lectures terribles ; 15h atelier « baguettes & sorcellerie » (à partir de 8 ans)

– au cinéma l’Eden 16h30 ciné-goûter avec le film d’animation « Mon petit Halloween » (à partir de 3 ans, durée 43 min).

Les ateliers sont accessibles sur réservation, le nombre de places étant limité. .

Pauillac 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 59 02 20

