Halloween à Peur sur la Vigne Escape game Peur sur la Vigne Saulcet

Escape game Peur sur la Vigne 18 route du Montet 03500 SAULCET Saulcet Allier

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date :

Début : 2025-10-18

fin : 2025-11-01

Vous craignez les fantômes ! Vous avez peur du noir ! Oserez-vous lever la malédiction cachée dans le grenier.

Escape game Peur sur la Vigne 18 route du Montet 03500 SAULCET Saulcet 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 04 41 78 12

English :

You’re afraid of ghosts! You’re afraid of the dark! Dare to lift the curse hidden in the attic.

German :

Sie fürchten sich vor Geistern! Sie haben Angst vor der Dunkelheit! Trauen Sie sich, den auf dem Dachboden versteckten Fluch aufzuheben.

Italiano :

Hai paura dei fantasmi! Hai paura del buio! Avete il coraggio di sciogliere la maledizione nascosta in soffitta?

Espanol :

¡Tienes miedo de los fantasmas! ¡Tienes miedo a la oscuridad! ¿Te atreves a levantar la maldición oculta en el desván?

