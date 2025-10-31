Halloween à Pierre-Buffière Pierre-Buffière
Place Adeline Pierre-Buffière Haute-Vienne
Fantôme, sorcière, zombie… vous avez préparé votre plus beau costume pour Halloween. Si vous voulez votre dose d’horreur, ne manquez surtout pas notre événement place Adeline à Pierre-Buffière.
Au programme, stand de distribution de boissons et friandises. C’est entièrement gratuit, alors profitez-en !
Et cette année, le Comité Miss Haute-Vienne nous fait l’honneur de sa présence. Les Miss seront présentes, et en costume évidemment.
Si intempéries, l’animation aura lieu salle de l’Abbaye. .
Place Adeline Pierre-Buffière 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine comitedesfetespierrebuffiere@gmail.com
