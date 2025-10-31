Halloween à Pierre-Buffière Pierre-Buffière

Halloween à Pierre-Buffière

Place Adeline Pierre-Buffière Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

2025-10-31

Fantôme, sorcière, zombie… vous avez préparé votre plus beau costume pour Halloween. Si vous voulez votre dose d’horreur, ne manquez surtout pas notre événement place Adeline à Pierre-Buffière.

Au programme, stand de distribution de boissons et friandises. C’est entièrement gratuit, alors profitez-en !

Et cette année, le Comité Miss Haute-Vienne nous fait l’honneur de sa présence. Les Miss seront présentes, et en costume évidemment.

Si intempéries, l’animation aura lieu salle de l’Abbaye. .

Place Adeline Pierre-Buffière 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine comitedesfetespierrebuffiere@gmail.com

