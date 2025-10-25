Halloween à Pompadour animations enfants Arnac-Pompadour
Halloween à Pompadour animations enfants Arnac-Pompadour samedi 25 octobre 2025.
Halloween à Pompadour animations enfants
place du château Arnac-Pompadour Corrèze
2 journées spéciales enfants !
Au programme
– 13h30 à 17h45 ateliers maquillage, créneaux toutes les 15 minutes.
– 14h à 18h venez résoudre des enquêtes dans le parc du château (3 12 ans) , différents créneaux 14h, 15h, 16h et 17h. (places limitées, préventes au château). Réservation possible par téléphone et mail.
– 19h et 19h30 Mapping pour les enfant projeté sur la façade du château. Réservation possible mail ou par téléphone.
Préventes uniquement possible à l’accueil du château (places limitées) .
place du château Arnac-Pompadour 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 98 99 27 contact@chateau-pompadour.fr
