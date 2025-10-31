Halloween à Prison Island Prison Island Feytiat

Halloween à Prison Island

Prison Island 5 Rue Clément Ader Feytiat Haute-Vienne

Cette année, vivez une aventure unique à Prison Island une sorcière, des potions étranges, un cobaye mystérieux… et des couloirs plongés dans le noir. Frissons, défis inédits et concours de costumes vous attendent. Les plus audacieux pourront même créer leur propre mixture ! Après-midi réservé aux familles, puis dès 18h, place aux adultes avec une ambiance sombre et des acteurs pour intensifier l’expérience. .

Prison Island 5 Rue Clément Ader Feytiat 87220 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 02 08 36 contact@prisonisland-limoges.fr

