Halloween à Prison Island Prison Island Feytiat
Prison Island 5 Rue Clément Ader Feytiat Haute-Vienne
Début : 2025-10-31
fin : 2025-11-01
2025-10-31
Cette année, vivez une aventure unique à Prison Island une sorcière, des potions étranges, un cobaye mystérieux… et des couloirs plongés dans le noir. Frissons, défis inédits et concours de costumes vous attendent. Les plus audacieux pourront même créer leur propre mixture ! Après-midi réservé aux familles, puis dès 18h, place aux adultes avec une ambiance sombre et des acteurs pour intensifier l’expérience. .
