Halloween à Rilhac-Rancon Rilhac-Rancon

Halloween à Rilhac-Rancon Rilhac-Rancon vendredi 31 octobre 2025.

Halloween à Rilhac-Rancon

3 Rue du Peyrou Rilhac-Rancon Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-31

Amateurs de frissons, de citrouilles trop lourdes à porter et de maquillages plus effrayants que votre photo d’identité… préparez-vous ! L’équipe d’animation a concocté une soirée qui va vous faire trembler (de peur… ou de rire, selon votre sensibilité).

Dès 17h30 Maquillage terrifiant pour petits et grands (oui, même toi qui réclames encore des bonbons à ton âge).

Animations de l’horreur toute la soirée (frissons garantis, dignité non remboursée).

20h30 Spectacle tout public Au secours mes dents ! A Draculius Story par Rilhac Danse.

Venez costumé, venez effrayant, venez ridicule… mais VENEZ ! .

3 Rue du Peyrou Rilhac-Rancon 87570 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 36 70 10

English : Halloween à Rilhac-Rancon

German : Halloween à Rilhac-Rancon

Italiano :

Espanol : Halloween à Rilhac-Rancon

L’événement Halloween à Rilhac-Rancon Rilhac-Rancon a été mis à jour le 2025-10-14 par OT Limoges Métropole