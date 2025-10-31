Halloween à Saint-Chamarand Saint-Chamarand

Halloween à Saint-Chamarand Saint-Chamarand vendredi 31 octobre 2025.

Halloween à Saint-Chamarand

Le Bourg Saint-Chamarand Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31 18:00:00

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-31

Attention, à Saint-Chamarand, préparez-vous à une invasion de mini-monstres !

Habitants de notre paisible village, sortez vos meilleures friandises, car la nuit d’Halloween approche à grands pas !

Oui, les petits monstres en pyjama, les sorcières en herbe et les super-héros au grand cœur vont envahir nos rues à la recherche de bonbons.

Préparez-vous à entendre des phrases épiques telles que Des bonbons ou un sort ! ou, pour les plus audacieux Je vais te transformer en citrouille si tu ne me donnes pas de chocolat !

Alors tremblez ou souriez à la vue de nos minis-monstres !

Le Bourg Saint-Chamarand 46310 Lot Occitanie +33 5 65 24 50 62

English :

In Saint-Chamarand, get ready for an invasion of mini-monsters!

Inhabitants of our peaceful village, get out your best treats, because Halloween night is fast approaching!

Yes, little monsters in pyjamas, budding witches and big-hearted superheroes will be invading our streets in search of candy.

Prepare to hear epic phrases like, Trick or treat! or, for the more daring: I’ll turn you into a pumpkin if you don’t give me some chocolate!

So tremble or smile at the sight of our mini-monsters!

German :

Achtung, in Saint-Chamarand musst du dich auf eine Invasion von Mini-Monstern gefasst machen!

Bewohner unseres friedlichen Dorfes, holen Sie Ihre besten Süßigkeiten heraus, denn die Halloween-Nacht naht mit großen Schritten!

Ja, kleine Monster im Pyjama, angehende Hexen und großherzige Superhelden werden auf der Suche nach Süßigkeiten unsere Straßen bevölkern.

Machen Sie sich auf epische Sätze gefasst wie: Süßes oder Saures! oder, für die ganz Mutigen: Ich verwandle dich in einen Kürbis, wenn du mir keine Schokolade gibst!

Also zittern oder lächeln Sie beim Anblick unserer Minimonster!

Italiano :

A Saint-Chamarand, preparatevi a un’invasione di mini-mostri!

Abitanti del nostro tranquillo villaggio, tirate fuori i vostri dolcetti migliori, perché la notte di Halloween si sta avvicinando!

Ebbene sì, mostriciattoli in pigiama, streghette in erba e supereroi dal cuore grande invaderanno le nostre strade in cerca di dolci.

Preparatevi a sentire frasi epiche come: Dolcetto o scherzetto? o, per i più audaci: Ti trasformo in zucca se non mi dai un po’ di cioccolato!

Tremate o sorridete alla vista dei nostri mini-mostri!

Espanol :

En Saint-Chamarand, ¡prepárate para una invasión de minimonstruos!

Habitantes de nuestro tranquilo pueblo, sacad vuestras mejores golosinas, ¡porque la noche de Halloween se acerca!

Sí, pequeños monstruos en pijama, brujas en ciernes y superhéroes de gran corazón invadirán nuestras calles en busca de golosinas.

Prepárate para escuchar frases épicas como: ¡Truco o trato! o, para los más atrevidos: ¡Te convertiré en calabaza si no me das chocolate!

¡Así que tiemble o sonría al ver a nuestros minimonstruos!

L’événement Halloween à Saint-Chamarand Saint-Chamarand a été mis à jour le 2025-10-22 par OT Gourdon