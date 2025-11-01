Halloween à Saint-Léger de Montbrillais Saint-Léger-de-Montbrillais

Halloween à Saint-Léger de Montbrillais Saint-Léger-de-Montbrillais samedi 1 novembre 2025.

Halloween à Saint-Léger de Montbrillais

Salle des Fêtes Saint-Léger-de-Montbrillais Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-01

fin : 2025-11-01

Date(s) :

2025-11-01

Rendez-vous à la salle des Fêtes

Défilé dans les rues

Ateliers créatifs gratuits

Vente de gâteaux, crêpes et boissons .

Salle des Fêtes Saint-Léger-de-Montbrillais 86120 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 22 22 22

