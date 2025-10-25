Halloween à Saint-Marcel Saint-Marcel
Halloween à Saint-Marcel Saint-Marcel samedi 25 octobre 2025.
Halloween à Saint-Marcel
2 Rue Jules Ferry Saint-Marcel Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-25 18:00:00
fin : 2025-10-25
Date(s) :
2025-10-25
L’Amicale des Écoles organise une déambulation Halloween dans les rues de Saint-Marcel pour le plus grand plaisir des petits monstres !
2 Rue Jules Ferry Saint-Marcel 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 6 86 05 50 95
English :
The Amicale des Écoles is organizing a Halloween parade through the streets of Saint-Marcel, to the delight of little monsters!
German :
Die Amicale des Écoles organisiert einen Halloween-Umzug durch die Straßen von Saint-Marcel, zur Freude aller kleinen Monster!
Italiano :
L’Amicale des Écoles organizza una sfilata di Halloween per le strade di Saint-Marcel per deliziare tutti i piccoli mostri!
Espanol :
La Amicale des Écoles organiza un desfile de Halloween por las calles de Saint-Marcel para hacer las delicias de todos los pequeños monstruos
L’événement Halloween à Saint-Marcel Saint-Marcel a été mis à jour le 2025-10-22 par OT Vallée de la Creuse