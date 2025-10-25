Halloween à Saint-Marcel Saint-Marcel

2 Rue Jules Ferry Saint-Marcel Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-10-25 18:00:00

fin : 2025-10-25

2025-10-25

L’Amicale des Écoles organise une déambulation Halloween dans les rues de Saint-Marcel pour le plus grand plaisir des petits monstres !

2 Rue Jules Ferry Saint-Marcel 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 6 86 05 50 95

English :

The Amicale des Écoles is organizing a Halloween parade through the streets of Saint-Marcel, to the delight of little monsters!

German :

Die Amicale des Écoles organisiert einen Halloween-Umzug durch die Straßen von Saint-Marcel, zur Freude aller kleinen Monster!

Italiano :

L’Amicale des Écoles organizza una sfilata di Halloween per le strade di Saint-Marcel per deliziare tutti i piccoli mostri!

Espanol :

La Amicale des Écoles organiza un desfile de Halloween por las calles de Saint-Marcel para hacer las delicias de todos los pequeños monstruos

