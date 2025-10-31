Halloween à Sainte Geneviève sur Argence Sainte-Geneviève-sur-Argence Argences en Aubrac
Halloween à Sainte Geneviève sur Argence Sainte-Geneviève-sur-Argence Argences en Aubrac vendredi 31 octobre 2025.
Halloween à Sainte Geneviève sur Argence
Sainte-Geneviève-sur-Argence Centre culturel, place du Cambon Argences en Aubrac Aveyron
Tarif : – – EUR
5
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-10-31
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-31
L’APE de Sainte Geneviève sur Argence, vous propose de fêter Halloween
16h 18h Départ à la salle des fêtes Chasse aux bonbons par petits groupes
18h -22h Retour à la salle des fêtes Buffet froid préparé avec l’Argence Gourmande
Buvette sur place
Petite boume pour prolonger la fête
Ouvert à tous inscription au 06 73 56 14 71 avant le 24 octobre 2025. 5 .
Sainte-Geneviève-sur-Argence Centre culturel, place du Cambon Argences en Aubrac 12420 Aveyron Occitanie +33 6 73 56 14 71
English :
The APE of Sainte Geneviève sur Argence, invites you to celebrate Halloween:
German :
Die EV von Sainte Geneviève sur Argence lädt Sie ein, Halloween zu feiern:
Italiano :
L’APE di Sainte Geneviève sur Argence vi invita a festeggiare Halloween:
Espanol :
El APE de Sainte Geneviève sur Argence le invita a celebrar Halloween:
L’événement Halloween à Sainte Geneviève sur Argence Argences en Aubrac a été mis à jour le 2025-10-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)