Halloween à Sainte Geneviève sur Argence Sainte-Geneviève-sur-Argence Argences en Aubrac

Halloween à Sainte Geneviève sur Argence Sainte-Geneviève-sur-Argence Argences en Aubrac vendredi 31 octobre 2025.

Halloween à Sainte Geneviève sur Argence

Sainte-Geneviève-sur-Argence Centre culturel, place du Cambon Argences en Aubrac Aveyron

Tarif : – – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-10-31

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-31

L’APE de Sainte Geneviève sur Argence, vous propose de fêter Halloween

16h 18h Départ à la salle des fêtes Chasse aux bonbons par petits groupes

18h -22h Retour à la salle des fêtes Buffet froid préparé avec l’Argence Gourmande

Buvette sur place

Petite boume pour prolonger la fête

Ouvert à tous inscription au 06 73 56 14 71 avant le 24 octobre 2025. 5 .

Sainte-Geneviève-sur-Argence Centre culturel, place du Cambon Argences en Aubrac 12420 Aveyron Occitanie +33 6 73 56 14 71

English :

The APE of Sainte Geneviève sur Argence, invites you to celebrate Halloween:

German :

Die EV von Sainte Geneviève sur Argence lädt Sie ein, Halloween zu feiern:

Italiano :

L’APE di Sainte Geneviève sur Argence vi invita a festeggiare Halloween:

Espanol :

El APE de Sainte Geneviève sur Argence le invita a celebrar Halloween:

L’événement Halloween à Sainte Geneviève sur Argence Argences en Aubrac a été mis à jour le 2025-10-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)