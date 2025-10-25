Halloween à Saugues ! Saugues

pl du Docteur Jean Claude Simon Saugues Haute-Loire

2025-10-25 14:00:00

fin : 2025-10-25

2025-10-25

Fête d’Halloween organisée par la COMMISSION ANIMATION DE LA MAIRIE et JEUNESSE EN FÊTE.

+33 6 60 68 97 68 accueil@saugues.fr

English :

Halloween party organized by the MAYOR’S ANIMATION COMMITTEE and JEUNESSE EN FÊTE.

German :

Halloween-Party, organisiert von der COMMISSION ANIMATION DE LA MAIRIE und JEUNESSE EN FÊTE.

Italiano :

Festa di Halloween organizzata dal COMITATO ANIMAZIONE del Comune e da JEUNESSE EN FÊTE.

Espanol :

Fiesta de Halloween organizada por el comité de animación del ayuntamiento y JEUNESSE EN FÊTE.

