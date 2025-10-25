Halloween à Saugues ! Saugues
pl du Docteur Jean Claude Simon Saugues Haute-Loire
Début : 2025-10-25 14:00:00
fin : 2025-10-25
2025-10-25
Fête d’Halloween organisée par la COMMISSION ANIMATION DE LA MAIRIE et JEUNESSE EN FÊTE.
+33 6 60 68 97 68 accueil@saugues.fr
English :
Halloween party organized by the MAYOR’S ANIMATION COMMITTEE and JEUNESSE EN FÊTE.
German :
Halloween-Party, organisiert von der COMMISSION ANIMATION DE LA MAIRIE und JEUNESSE EN FÊTE.
Italiano :
Festa di Halloween organizzata dal COMITATO ANIMAZIONE del Comune e da JEUNESSE EN FÊTE.
Espanol :
Fiesta de Halloween organizada por el comité de animación del ayuntamiento y JEUNESSE EN FÊTE.
