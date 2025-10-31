Halloween à Tendu Tendu

Halloween à Tendu Tendu vendredi 31 octobre 2025.

Place des Anciens Combattants Tendu Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-10-31 18:00:00

Soirée Halloween du Sporting Club de Tendu est de retour pour la 4eme édition en collaboration avec l’association Tendu s’détend.

Chasse aux Bonbons d’Halloween ! Préparez vos petits monstres… La chasse la plus sucrée (et effrayante !) de l’année approche !

Au programme

Parcours effrayant & cachettes pleines de friandises.

Déguisements effrayants bienvenus. Surprise pour les plus beaux costumes.

Bonbons garantis pour tous les courageux participants. .

Place des Anciens Combattants Tendu 36200 Indre Centre-Val de Loire

English :

The Sporting Club de Tendu’s Halloween party is back for its 4th edition in collaboration with the Tendu s’détend association.

German :

Die Halloween-Party des Sporting Club de Tendu findet zum vierten Mal in Zusammenarbeit mit dem Verein Tendu s’enttend statt.

Italiano :

La serata di Halloween dello Sporting Club de Tendu torna per la quarta edizione in collaborazione con l’associazione Tendu s’détend.

Espanol :

La noche de Halloween del Sporting Club de Tendu vuelve en su 4ª edición en colaboración con la asociación Tendu s’détend.

