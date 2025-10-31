Halloween à Thouarcé Bellevigne-en-Layon

Bellevigne-en-Layon Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 7 EUR

Début : 2025-10-31 18:00:00

fin : 2025-11-01 03:00:00

2025-10-31

Ne manquez pas cet événement cauchemardesque !

– une déambulation/parcours dans le centre bourg de Thouarcé pour le début de soirée à partir de 18h

– en collaboration avec le cinéma une séance vers 21h avec un film sur le thème d’halloween

– une soirée dansante/disco pour finir jusqu’au bout de la nuit.

La déambulation aura deux parties, une pour les plus petits moins effrayante dans un premier temps et la seconde pour ceux qui veulent avoir plus de frissons. Il faudra résoudre des énigmes, trouver des indices pour revenir dans le monde des vivants.

Nous aurons des créneaux horaires avec un indice de « terreur » pour s’adapter aux participants.

Il y aura de quoi se restaurer et boire également au Neufbourg, tout se passera dans ce périmètre restreint entre l’église, la mairie et le cinéma.

La soirée dansante sera animé par un dj qui fera danser les vampires, sorcières et autres monstres venus profiter de cette soirée. Les gens peuvent venir déguisés pour s’amuser encore plus. .

Bellevigne-en-Layon 49380 Maine-et-Loire Pays de la Loire thouarce.halloween@gmail.com

