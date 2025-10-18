Halloween à Touroparc Touroparc Romanèche-Thorins
Halloween à Touroparc
Touroparc 400 rue du Parc Romanèche-Thorins Saône-et-Loire
Début : 2025-10-18 10:00:00
fin : 2025-10-25 18:00:00
2025-10-18 2025-10-26
Halloween s’invite au Touroparc Zoo !
Pour les vacances de la Toussaint, plongez dans une ambiance aussi ludique que frissonnante. Au programme décorations ensorcelées, animations spéciales et petites surprises pour toute la famille !
Entre rires et frissons, vivez une aventure inoubliable au cœur du zoo… si vous osez ! .
Touroparc 400 rue du Parc Romanèche-Thorins 71570 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 25 13 communication@touroparc.com
