Halloween à Touroparc Touroparc Romanèche-Thorins

Halloween s’invite au Touroparc Zoo !

Pour les vacances de la Toussaint, plongez dans une ambiance aussi ludique que frissonnante. Au programme décorations ensorcelées, animations spéciales et petites surprises pour toute la famille !

Entre rires et frissons, vivez une aventure inoubliable au cœur du zoo… si vous osez ! .

Touroparc 400 rue du Parc Romanèche-Thorins 71570 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 25 13 communication@touroparc.com

