Halloween à Valff Valff

Halloween à Valff Valff vendredi 31 octobre 2025.

Halloween à Valff

Place de l’Eglise Valff Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-10-31 18:00:00

fin : 2025-10-31 21:00:00

Date(s) :

2025-10-31

Rejoignez les Kids pour une soirée d’Halloween pleine de frissons, de rires et de gourmandises ! Murder party, cavalcade animée et douceurs ensorcelantes vous attendent dans une ambiance aussi conviviale qu’effrayante.

Halloween à Valff 3 x frissons garantis pour petits et grands par les Kids !

La Murder party (19h30 à 21h) Le Bal des Âmes perdues ressurgit d’entre les ombres… L’animation est gratuite pour les adhérents de l’association et leur famille (parents et fratrie), 2 euros par personne pour les non membres, enfants sont sous la responsabilités des parents et déconseillé aux de 8 ans.



Cavalcade animée de 18h à 19h ! Cette animation est gratuite pour tous, enfants sont sous la responsabilités des parents, convient à tout âge et sans inscription



Restauration couverte & ambiance musicale

Soupe de sorcière, knacks, crêpes, bretzels, chocolat chaud et bar

Ambiance conviviale mais effrayante ! .

Place de l’Eglise Valff 67210 Bas-Rhin Grand Est kidsvalffoies@gmail.com

English :

Join the Kids for a Halloween evening full of thrills, laughter and treats! Murder party, animated cavalcade and bewitching treats await you in an atmosphere as friendly as it is spooky.

German :

Schließen Sie sich den Kids an und erleben Sie einen Halloween-Abend voller Gänsehaut, Lachen und Leckereien! Murder party, animierte Kavalkade und verzaubernde Süßigkeiten erwarten Sie in einer ebenso geselligen wie gruseligen Atmosphäre.

Italiano :

Unitevi ai bambini per una serata di Halloween piena di emozioni, risate e dolcetti! Omicidio, cavalcata animata e dolcetti stregati vi aspettano in un’atmosfera tanto amichevole quanto spettrale.

Espanol :

Únete a los niños en una noche de Halloween llena de emociones, risas y golosinas Una fiesta de asesinatos, una cabalgata animada y golosinas hechizantes te esperan en un ambiente tan acogedor como espeluznante.

L’événement Halloween à Valff Valff a été mis à jour le 2025-10-18 par Office de tourisme du pays de Barr