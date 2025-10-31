Halloween à Vatan Vatan

Vatan en Fête et la ville de Vatan, organise une fête d’Halloween sous la halle le vendredi 31 octobre

Le thème pour cette année est Alice au pays des horreurs.

Retrouvez un grand concours de costumes.

Un concours du meilleur dessin.

Une distribution de bonbons pour les enfants déguisés.

Un défilé monstrueux dans les rues.

Une soupe des sorcières à déguster pour les plus courageux.

Et de nombreuses surprises terrifiantes. .

Vatan 36150 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 49 71 69

English :

Vatan en Fête and the town of Vatan are organizing a Halloween party under the covered market on Friday October 31st

German :

Vatan en Fête und die Stadt Vatan, organisieren am Freitag, den 31. Oktober eine Halloween-Party in der Halle

Italiano :

Vatan en Fête e la città di Vatan organizzano una festa di Halloween sotto il mercato coperto venerdì 31 ottobre

Espanol :

Vatan en Fête y la ciudad de Vatan organizan el viernes 31 de octubre una fiesta de Halloween bajo el mercado cubierto

